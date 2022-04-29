Deniz Poyraz davası: 'Katil salona getirilmedi, pişkin pişkin gülüyor'

17 Haziran 2021'de HDP İzmir il binasını basarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın üçüncü duruşmadı bugün Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Dava öncesi adliye önünde yapılan açıklamaya çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Öte yandan bugünkü duruşmaya sanık Gencer'in getirilmediği, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılacağı öğrenildi.

Mahkeme heyeti ise duruşmaya katılma talebinde bulunan çok sayıda baronun talebini reddetti.

'Pişkin pişkin gülüyor'

Duruşmaya ilişkin soL'a bilgi veren bir avukat, sanığın "pişkin pişkin güldüğünü" aktarırken, yanında bulunan görevliyle sürekli sohbet ettiğini, Gencer'in aslında duruşma salonuna getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanıkların çoğunun talimat ile dinlendiğini, avukatların elinden tanıklara soru sorma hakkının alındığına işaret eden avukat, "Elektronik deliller toplanması gerekirken, ilk başta polis sanığın babasına verdi, mahkeme hiçbir şey yapmadı. Sayfalarca sorumuz var, SEGBİS'le bağlandığı için bu soruları etkin bir şekilde soramayacağız. Kovuşturmanın genişletilmesi gerekiyor, bu hazırladığımız soruları nasıl soralım, sanıkla temas kurmak lazım" ifadesini kullandı.

Avukatlar tepkili

Duruşmada yetki belgeli avukatların soru sormasına müsaade edilmezken, avukatlar duruma tepki gösterdi.

Avukatlar bu şartlar altında etkin bir yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle 5 dakika ara talep etti.

Aranın ardından avukatlar mahkeme heyetinin tarafsız olmadığını belirterek davadan çekilmesini istedi.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmaya sanığın getirilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.