Cezaevinde bayram öncesi tepki çeken anket: Hangi dine inanıyorsunuz?

Diyarbakır'da Kadın Cezaevi olarak bilinen Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlara bayram öncesinde verilen formlarda "hangi dine inanıyorsunuz?" sorusunun sorulduğu iddia edildi. Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Diyarbakır Barosu avukatlarından Mehmet Kaya, bu tür uygulamaların, mahkumların bayram görüşlerinden mahrum etmek için planlandığını ifade etti.

'Bu durum anayasanın ihlalidir, din ve vicdan özgürlüğüne müdahaledir'

Konuyla ilgili süreci soL Haber'e anlatan Avukat Mehmet Kaya, "26.01.2022 tarihinde meslektaşım Av. Muhammed Serdar Özer'le birlikte Diyarbakır Cezaevi kampüsü içinde bulunan Kadın Cezaevine müvekkillerimizle görüşmeye gittik. Müvekkillerimizle yaptığımız görüşme de 'Cezaevi idaresi bize sorular içeren bir form verdi. Bu formda yer alan temel soru hangi dine inandığımıza ilişkindi. Biz de dini inancımızı belirtmek zorunda değiliz diyerek tepki gösterdik. Bu soruya cevap vermek istemedik ve nihayetinde vermedik. Bayram öncesi böylesi bir soruyu bize yöneltmenlerin amacı, bayram görüş hakkımızı kısıtlamaya dönüktür. Başta Baro olmak üzere duyarlı kamuoyunun cezaevlerinde bu vb yaşanan keyfiliklere karşı girişimde bulunmasını istiyoruz' dediler. Mahpusların verdiği bilgilere bakıldığında, idare sorulmaması gereken bir soruyu sorarak anayasa ve yasalarda koruma altına alınan din ve vicdan özgürlüğü alanına müdahale etmeye teşebbüs etmiştir. Ve nihayetinde resmî tatil tüm vatandaşlara dönüktür. Resmî tatilde bayram görüşü tüm mahpuslara verilen bir haktır. Bir hakkın kullanımını engellemeye dönük çalışma yürütülmesi idarenin eşit işlem yapma zorunluluğunun ihlalidir" dedi.

'Hem laiklik hem de eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir'

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Cezaevi yönetimi bu ve benzeri adımlarla Anayasa'nın 2. Maddesinde düzenlenen laiklik ilkesi ve 24. Maddesinde düzenlenen din ve vicdan özgürlüğünü ile 10. Maddede düzenlenen eşitlik ilkesi baŞta olmak üzere bir dizi anayasal kural ve normu ihlal etmektedir" ifadesini kullandı.

Avukat Mehmet Kaya konuya dair "Bilindiği üzere 1982 Anayasası’nın başlangıç kısmı 03.10 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve Anayasa’ya 'Hiçbir faaliyetin...laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı' şeklinde bir paragraf eklenmiştir. Anayasa’nın başlangıcında yer alan laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal sayılan din duygularının, devlet işlerine ve politikaya karıştırılmasını yasaklamaktadır. Anayasa, bireysel-vicdani bir mesele olmak ve devlet işlerine, kamusal hayata karıştırılmamak kaydıyla din duygularını kutsal saymaktadır" dedi.

'Eşitlik ilkesi fiilen ortadan kalkmıştır'

Tüm yurttaşlara eşit davranma ilkesinin çeşitli kurumların keyfiyetine bırakılamayacağını ifade eden Avukat Mehmet Kaya "Bu ve benzeri uygulamalarla tüm yurttaşlara eşit davranma ilkesi zedelenmektedir. Bilindigi üzere Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Devleti yönetenler din kurallarına göre değil, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, akılcı ve bilimsel verileri esas alarak beşeri iradeye göre karar almak ve işlem yapmak zorundadırlar. Bu tür işlem, karar ve eylemler suç niteliğinde olduğu için yasal koruma altında değildir" diye konuştu.

İdarenin yaptığı işlemin ifade edilen nedenlerden dolayı laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğunun altını çizen Avukat Kaya, sürecin takipçisi olacaklarını belitti.