Deniz Poyraz davasındaki saldırganın 'akıl sağlığının tespiti' istendi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’ne yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu parti üyesi Deniz Poyraz'ın katledilmesine ilişkin görülen davanın dünkü duruşması sırasında, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi İzmir Adliyesi önüne gelmiş ve tehditlerde bulunmuştu.

“Solcular nerede, solcuları gösterin. Ben polise sıkmam. Getirin onları öldüreceğim” tehdidinde bulunan ve silahla binaya girmeye çalışan M.Ö. isimli saldırgan, gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., savcının talebiyle akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.