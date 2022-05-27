Deniz Poyraz davasında reddi hakim talebi reddedildi

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021'de Onur Gencer'in silahlı saldırısı sonucu Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Gencer'in yargılandığı davada Poyraz ailesinin avukatları, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri "tarafsızlıklarını yitirdiği" için "adil bir yargılama gerçekleştirme koşullarının ortadan kalkması nedeniyle" reddi hakim talebinde bulunmuştu.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, avukatların reddi hakim talebini inceleyen İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti.
Poyraz ailesinin dava avutklarına tebliğ edilen kararda şu ifadelere yer verildi: