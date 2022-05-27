Deniz Poyraz davasında reddi hakim talebi reddedildi

Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davada mahkeme heyetine reddi hakim talebinde bulunan Poyraz ailesinin talebi reddedildi.

Haber Merkezi

HDP İzmir il binasına 17 Haziran 2021'de Onur Gencer'in silahlı saldırısı sonucu Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Gencer'in yargılandığı davada Poyraz ailesinin avukatları, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri "tarafsızlıklarını yitirdiği" için "adil bir yargılama gerçekleştirme koşullarının ortadan kalkması nedeniyle" reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, avukatların reddi hakim talebini inceleyen İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti.

Poyraz ailesinin dava avutklarına tebliğ edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021/313 Esas sayılı dosyasının 29/04/2022 tarihli duruşmasında katılanlar vekilleri tarafından reddi hakim talebinde bulunulduğu, mahkemesince 29/04/2022 tarihli karar ile katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerinin CMK 27/1-b maddesi gereğince incelenmek üzere mahkememize gönderildiği anlaşılmakla; mahkememizce yapılan incelemede; katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerine ilişkin CMK'nun 24.maddesinde belirtilen hakimin reddi veya çekinmesi koşullarının bulunmadığı, bu nedenle katılanlar vekillerinin reddi hakim taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

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