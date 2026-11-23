Önceki gün hayatını kaybeden yazar Aygün Kevrina bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Aygün Kevrina, 42 yıl boyunca içinde taşıdığı sırrı, aşkı ve bir dönemin toplumsal ve siyasal atmosferine ilişkin tanıklıklarını "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" adlı kitabında okuyucularla paylaşmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Türkiye devrimci hareketinin öne çıkan isimlerinden Deniz Gezmiş ile yaşadığı aşkı anlatan Kevrina, eserinde kişisel yaşamının yanı sıra dönemin gençlik hareketlerine ve mücadele ortamına da yer vermişti.

Kevrina, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Kocaeli Kartepe'de bulunan Maşukiye Mezarlığı'na toprağa verildi.

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