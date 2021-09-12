Deniz Baykal'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'e açıklama yapan Deniz Baykal, "kızı Aslı Baykal ile birlikte Ankara'daki evlerinde olduğunu belirterek sağlık durumunun gayet iyi olduğunu" ifade etti.

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş de Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada Baykal ile ilgili “Ankara'daki evinde, sağlığında bir değişim ve olumsuzluk yok. Haftanın 5 günü Bilkent'teki fizik tedavisine gidiyor. Biraz önce kendisiyle görüştüm sesi gayet iyi geliyordu. Sağlığına ilişkin iddialar doğru değil” dedi.

Sosyal medyada, 83 yaşındaki Deniz Baykal'ın yaşamını yitirdiğine yönelik iddialar en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.