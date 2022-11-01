'Deniz Baykal da CHP'den istifa edebilir'

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, sosyal medya hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaşmıştı.

'Deniz Baykal da istifa edebilir'

TV100'de yayımlanan "Taksim Meydanı" programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakın bir isimle görüştüğünü ve Baykal'ın da CHP'den istifa edebileceğini söyledi. Sevinç "Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri ‘CHP’den istifa ederse şaşırmam’ dedi. CHP’nin şu anki yönetiminden ve Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki politikalarından çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

Program konukları Baykal'a yakın isimle ilgili "Yılmaz Ateş" tahminini yaptı. Yılmaz Ateş ismini duyan Şaban Ateş gülerek "yalanlamıyorum da doğrulamıyorum da" ifadelerini kullandı.