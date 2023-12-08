Dengin Ceyhan'dan kadın bestecilere özel albüm: 'Piyano'nun Kadınları'

Dengin Ceyhan “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuarı müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Dengin Ceyhan Dünya’da değerli bestelere sahip olan fakat klasik müziğin popüler isimleri arasında yer alamamış 13 farklı kadın bestecinin içinde bulunduğu “Piyano’nun Kadınları” adlı albümü Babajim İstanbul etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerle buluştu.

Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar eserlerinin bulunduğu albümün kayıtları, Babajim stüdyosunda gerçekleştirildi. Albümün kayıt/mix/masteringini Burak Serter prodüktörlüğünü Dengin Ceyhan ve Babajim İstanbul üstleniyor. Albümün lansman konserleri üç büyük şehirde gerçekleşti.

Dengin Ceyhan bu albümü yapmasındaki amacı; “Dünyanın en köklü müziği olan klasik müziğe, kadın elinin değdiği notaları ve onların hikayelerini paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu hikayeler ve eserlerin ileride tüm kız çocuklarına ve müzikseverlere ilham olmasını diliyorum…”dedi.