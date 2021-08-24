Dengin Ceyhan'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde piyano resitali

Dengin Ceyhan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Bahçe'de olacak.

Dinleyiciler bu konserde S. Rachmaninoff, A. Scriabin, J. Brahms, S. Prokofiev, Fazıl Say gibi bestecilerin eserleri yanı sıra, geçen yıl yayınlanan “Dengin Plays Chopin Nocturnes” albümünü ilk defa canlı performans ile dinleyebilecekler.

Rock müzik düzenlemelerinin de olduğu repertuvarda dinleyiciler “Dengin Plays Pentagram” albümünden parçaların yanı sıra sürpriz birkaç cover parçayı da dinleme imkânı bulacak.

Konser biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.