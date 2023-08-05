Denetimli serbestlik talebi reddedilmişti: Barış Pehlivan'ın avukatından açıklama

15 Ağustos’ta 5. kez cezaevine gireceğini duyuran Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'ne talepte bulunduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ersöz, talebin Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildiğini ve "Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı" yanıtının verildiğini belirtti.

'Cezaevi Müdürlüğü'nün yaptığı hukuka aykırı'

Ersöz’ün açıklaması şöyle:

"Gazeteci Barış Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden talepte bulunmuştuk. Hakimlik Dilekçemizi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne göndermişti. Cezaevi tarafından verilen yanıtta, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin 'yerine getirilemediği' belirtilmiş. Yazı içeriğinde, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren 7456 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi ile ilgili bir değerlendirme ise hiçbir şekilde yok. Bu ne mi demek?

Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş. Şöyle anlatalım; 7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış halde. Kanun Koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, Cezaevi Müdürlüğü'nün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır. Cezaevi Müdürlüğü'nün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği'nde itiraz edeceğiz ve Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini bir kez daha talep edeceğiz."