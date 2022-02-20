Dendias: Adaların silahsızlandırılmasında Türkiye'nin söz hakkı yok

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dendias, Ankara'nın Yunanistan politikasını eleştirdi.

‘Anlaşma SSCB ile ilgiliydi, Türkiye anlaşmayı imzalayan taraf değil’

Dendias, Atina’nın, bu konuda "Türkiye'nin anlaşmalara taraf olmadığından dolayı hiçbir hakkının bulunmadığını" savunduğunu aktardı.

Euronews’te yer alan habere göre, Dendias "12 Ada'nın silahsızlandırılmasına ilişkin anlaşma Türkiye ile değil, o zamanki Sovyetler Birliği'nin kaygılarıyla ilgiliydi. Sovyetler Birliği bundan yararlandı. Türkiye, anlaşmayı imzalayan taraf değil, bu nedenle anlaşmadan hiçbir hak elde etmez" diye konuştu.

‘Türkiye’nin iddiaları tamamıyla bahane...’

Atina'nın 168 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre hareket ettiğini savunan Dendias, "Türkiye'nin iddiaları tamamen bahanedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ege denizinde en büyük çıkarma filosuna sahip olduğunu söyleyen Dendias, "Türkiye'nin dünyada Yunanistan'a karşı savaş nedeni yayınlayan tek ülke olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık konusunda da yapıcı diyalogdan yana olduklarını belirten Dendias, "Türkiye, Yunan egemenliğine karşı asılsız ve usulsüz iddialarda bulunuyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konunun BM gündemine taşındığını söyledi

Öte yandan, Türkiye geçtiğimiz günlerde Atina'nın 12 Ada gündeminde anlaşmalara aykırı davrandığını belirterek konuyu BM gündemine taşıdığını duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahsızlandırılmış statüde bulunan adalarda anlaşmalara aykırı olarak yürütülen askeri faaliyetlere sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim bu konuyu Birleşmiş Milletlerin (BM) gündemine taşıdık. Önümüzdeki dönemde de gündemde tutmayı sürdüreceğiz." dedi.