Demokratik Suriye Meclisi yetkilisi: ‘Kürtler Şam’da fiili ortak olacak’

Demokratik Suriye Meclisi Genel İlişkiler Ofisi Eş Başkanı Hasan Muhammed Ali, Suriye’deki HTŞ yönetimiyle SDG arasında yürütülen müzakerelere dair Rûdaw’a açıklamalarda bulundu.

Ali, Şam ile varılan mutabakat çerçevesinde Kürtlerin yeni dönemde devletin sadece bir parçası değil, "asli ortağı" olacağını vurguladı.

Rûdaw TV’deki haber bültenine konuk olan Hasan Muhammed Ali, Suriye’de HTŞ yönetimi lideri Ahmed Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasındaki temasların detaylarını paylaştı.

‘SDG resmi bir güç ve fiili bir ortak haline geliyor’

Rojava Özerk Yönetimi ile Şam arasındaki entegrasyon sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Hasan Muhammed Ali, bu adımın kurumların "teslim edilmesi" değil, yasal bir statüye kavuşturulması olduğunu söyledi.

Ali, "Entegrasyon kendi başına çok büyük bir adım. Bu gerçekleştiğinde Özerk Yönetim’in tüm kurumları resmiyet kazanacak ve yerel bir özerk idare olarak varlığını sürdürecek. Bizim için asıl önemli olan özdür; yani bu bölge halkının kendi iradesiyle karar alabilmesi ve kendi işlerini yürütebilmesidir. SDG de bu süreçle birlikte resmi bir güç ve fiili bir ortak haline geliyor. Suriye tarihinde bir ilk yaşanıyor. Adımlar yavaş olsa da hem Şam hem de Özerk Yönetim tarafı çözümden yana güçlü bir irade sergiliyor" dedi.

Kürtlerin sadece kendi bölgelerinde değil, Suriye’nin tamamında yönetime dahil olacağını söyleyen Ali, "Kürtler tüm bakanlıklarda, devlet kurumlarında ve bürokraside yer alacak. Kendi özerk asayiş güçleriyle devletin güvenlik sistemine entegre olacaklar. İsmi konulmasa da özde bir ademi merkeziyetçilik uygulanacak. Artık Kürtler sadece kuzeydoğu Suriye için değil, Şam’da alınan kararlarda da söz sahibi, fiili ortak olacaklar. Bu kapsamda oluşturulacak olan Anayasa Komitesi üyeleri arasında Kürt temsilciler de yer alacak" ifadelerini kullandı.

‘Şeybani isim listesi istedi’

HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’den devlet kademelerinde görev alacak Kürt isimlerin listesini istediğini de ifade eden Ali “Herkesin temsil edildiği ortak bir liste Şam’a sunulacak. Ayrıca son toplantıda Sayın Şeybani’ye geniş kapsamlı bir Kürt heyetini kabul etmeleri önerisi götürüldü. Kendisi de buna çok olumlu yaklaştı ve önümüzdeki süreçte resmi bir Kürt heyetiyle görüşme planlanabileceğini söyledi" dedi.

Şara’dan Abdi’ye: ‘Liderlik olarak birlikte çalışalım’

Hasan Muhammed Ali, Şara ve Abdi arasındaki sohbete dair bir detayı da şu sözlerle aktardı:

"Sohbet sırasında Sayın Ahmed Şara, Abdi’ye ‘Siz ne zaman buraya geleceksiniz? Liderlik olarak birlikte çalışalım’ diye sordu. Daha önce de birlikte çalışma vurgusu yapmıştı. Dönüş yolunda Dışişleri Bakanı Şeybani de aynı soruyu sordu. Mazlum Abdi ise bu üst düzey teklife, ‘Daha yapmamız gereken çok iş var; özellikle Rojava’da, Kürtler arasında birliği sağlamak ve oradaki işlerimizi tamamlamak için çalışmalıyız’ yanıtını verdi."