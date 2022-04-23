Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni Ebola vakaları kaydedildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yeni bir Ebola vakası doğrulandı.

Reuters'ın haberine göre sağlık yetkilileri, önceki salgının sona ermesinden sadece dört ay sonra acil karantina önlemleri almaya başladı.

31 yaşındaki hasta ülkenin Equateur eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, hastanın 5 Nisan'da semptomlar göstermeye başladığını ancak bir haftadan fazla tedavi görmediğini söyledi. 21 Nisan'da bir Ebola tedavi merkezine kabul edildi ve o günün ilerleyen saatlerinde öldü.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Zaman bizden yana değil. Hastalık iki hafta önde başladı ve şimdi arayı kapatıyoruz." dedi. DSÖ, Mbandaka'da hastalığı kontrol altına alma çabalarının halihazırda sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde bir aşı kampanyasının başlayacağını söyledi.