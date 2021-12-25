Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde intihar saldırısı: En az 3 ölü

Bugün saat 19.00 civarında. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Beni kentinde bir restoranın içinde bomba patladı.

Basında çıkan bilgilere göre, bomba bir Katolik ayininin hemen ardından patladı ve ardından silah sesleri geldi. Beni Belediye Başkanı Narcisse Muteba Kashale, "Şehir merkezinde az önce patlayan bir bomba var. Güvenlik için halktan evde kalmasını istiyorum." dedi.

Hükümet, saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Hükümet, bu Noel akşamı Beni'de bir barda bir intihar bombacısının işi olan bombanın patlamasını kınıyor" denildi.

Beni, Kuzey Kivu Eyaletindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında yer alıyor. 230 bin nüfuslu kent, şeriatçı çetelerin çok sayıda saldırısına tanıklık etti. Ugandalı cihatçılara atfedilen bir saldırı olan Beni Katliamı, 2016'da en az 64 kişinin ölümüne yol açtı. 2019 yılında IŞİD'in üstlendiği bir saldırı, 25 kişinin yaralanmasına veya ölümüne neden oldu.

Bugünkü saldırıyı herhangi bir grup üstlenmedi.