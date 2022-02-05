Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde cihatçı saldırı: En az dört kişi yaralandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğu yakasında bulunan Beni kentinde bir pazarda, bomba patlaması sonucu dört kişinin yaralandığı açıklandı.

Reuters’in haberine göre Beni’de yaşanan patlama öncesinde pazar yerinin kalabalık olduğu ifade edilirken, şüpheli saldırgan aranıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda güçleri, cihatçı militanlardan oluşan 'Demokratik İttifak Güçleri’ne karşı bölgede ortak operasyon yürütüyor.

Beni’de, IŞİD’e biat eden Ugandalı militan grup 'Demokratik İttifak Güçleri', son zamanlarda birkaç bombalı saldırı gerçekleştirmişti. Beni’de Aralık ayında Noel döneminde bir restoranda düzenlenen intihar saldırısı sonucu en az altı kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yılın haziran ayındaysa bir kiliseye saldırı düzenlenmişti.