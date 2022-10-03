Demokrat Parti Genel Başkanı eşini öldürüp intihar eden Tüzün'ün cenazesine katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, eşi İlksen Tüzün’ü silahla öldürdükten sonra intihar eden eski Alperen Ocakları Başkanı ve Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün'ün cenazesine katıldı.

Cenazeye katılımlarını sosyal medya üzerinden duyuran Enginyurt, paylaşımında "Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal beyefendi ile birlikte Alperen Ocakları eski Başkanı Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün kardeşimizin cenaze merasimindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.