HSK Tüzün için yayımladığı taziye mesajını tepkilerin ardından kaldırdı

Eski Alperen Ocakları Başkanı ve Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün'ün eşi İlksen Tüzün’ü silahla öldürüp intihar etmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Serkan Tüzün için taziye mesajı yayımlamıştı.

Söz konusu taziye mesajının tepkiyle karşılanmasının ardından HSK taziye mesajını internet sitesinden kaldırdı.

Hesabını korumaya aldı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik ise olayla ilgili "Vaktinden önce gider mi insan, gidiyor işte... Kıymetli kardeşim, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün ve Sevgili eşi vefat etmiştir... Allah rahmet eylesin... Mekanları cennet olsun..." paylaşımında bulunmuştu.

Çelik'in ise paylaşımına gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını korumaya aldığı görüldü.