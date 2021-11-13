Demiryolları'na 'serbestleştirme': 'Kuruma kuralsızlık getiriliyor'

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, demiryollarına ilişkin yeni hedefler açıklandı.

Buna göre, gelecek yıl yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte demiryollarının 'serbestleştirilmesinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması' öngörülüyor.

Birleşik Taşımacılık Sendikası, 3 gün önce yaptığı açıklamada, bu düzenlemeyle birlikte TCDD’nin KİT statüsünün değiştirilmesi, yeniden yapılandırma adı altında Türkiye Demiryolu ulaştırmasının özelleştirilmesi ve tasfiyesine ilişkin çalışmalara esas teşkil eden politikanın değişmediğini vurguladı.

Açıklamada, öngörülen değişikliğin özelleştirmeye yönelik olduğu çok net ve açık olduğuna işaret edildi.

Sendika Genel Başkanı Murat Oral, konuya ilişkin soL'a yaptığı değerlendirmede, söz konusu düzenlemenin bilindik bir özelleştirme modeli olmadığını, kurumun tamamen kuralsızlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Oral, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Demiryollarının kamu kurumu olmaktan çıkarılması hedefleniyor'

"Türkiye'de bunca zamandır milli varlıklarımız olan, bize miras kalan kamu iktisadi teşebbüsleri satıldı. Satılması hiçbir derde derman olmadı. Borcumuz falan da azalmadı. Daha da ileriye gidemedik.

Serbestleştirme, özelleştirme, statünün değiştirilmesi, yeniden yapılanma... Bunlar hep sihirli kelimeler. Aslında işin mantığı demiryollarını kamu kurumu olmaktan çıkarma, bu çok net. Bu kamu kurumlarından yöneticiler, bürokratlar ve siyasiler istediklerini yapabiliyorlar. Bu serbestleştirmeye ya da özelleştirmeye haklı bir gerekçeleri yok ellerinde. Kamu iktisadi kurumu vakfını kurumun elinden alarak en başta ihale yasasından muaf oluyorlar. İkincisi, sayıştay denetimine tabi olmuyorlar. Üçüncüsü, kurumlar vergisi, gelir vergisi ödemiyorlar. Dördüncüsü, 657 ve 399 maddelerinin güvencesiyle memur bırakmıyorlar.

'Çağdaş bir köleci sistem kurulacak'

Oysa bu kamunun parasıyla kurulmuş kurumlar. ama ticari esasa göre yönetilecek. Bu kurumların zararı hazineye ve halka ait olacak. Bu iktidar mensupları ve onların bürokratları istedikleri araziyi, işi istedikleri şartlarda verecek. İstedikleri kişilerle istedikleri maaşlarda çalışabilecekler. Çağdaş bir köleci sistemde çalışanları olacak. Makine kimyada olduğu gibi işçinin yüzde 67'si kabul etmiyor bu güvencesizliği. Memurun yüzde 70'i kabul etmiyor. "Kendine yer beğen" diyorlar, onlar da gidiyor.

'Bildiğimiz özelleştirme değil, kuralsızlık hedefleniyor'

Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bu bildiğimiz özelleştirme de değil. Bu satma değil. Bu, statüyü değiştirerek dikensiz bir gül bahçesi yaratma amacıyla yapılan bir şey. Bu çok farklı bir model. Biz, ancak kurallarla kamu kurumu, kurumsallaşma ya da devlet kurumu olma vasfına erişebiliriz. Burada kural yok, kuralsızlık var.

'Kamu parası bu şekilde çalıştırılmaz'

Kamunun parası bu şekilde çalıştırılır mı? Benim adıma kim denetleyecek burayı? Hangi kurallara göre yönetilecek burası? Zarar etti, kim ödeyecek, CEO mu ödeyecek? Halk ödeyecek. Peki ben nasıl çalışacağım, hangi koşullarda? Maaşımı başkasına söyleme bile atılma sebebi. İstediği işte çalışacağım. Benim insani vasıflarım, değerlerim nerede kalacak?"