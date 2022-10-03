Demirtaş'tan yeni açıklama: 'HDP'den 'ayrışma' polemiği çıkarmak anlamsız'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, daha önce yaptığı "Demokratik siyasette ısrarcıyız" açıklamasının ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Biz demokratik siyasette ısrarcıyız' söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden "ayrışma" polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın hesabından yapılan paylaşımda "Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara burdan ekmek çıkmaz. Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP'yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım" denildi.