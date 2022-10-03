Yüksekdağ: AKP-MHP ittifakından daha milliyetçi olmaya çalışanlar kaybeder

Altılı masa hakkında değerlendirmede bulunan Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 6 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "İlk önce iktidar tarafından yönetilme zafiyetini yenmeleri gerekecek. Hala HDP ve Kürtler, daha doğrusu milliyetçilik adı altındaki geri kodlar üzerinden ayarları bozuluyor. AKP-MHP ittifakından daha milliyetçi olmaya çalışanlar kaybeder oysa ki" yorumunda bulundu.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın sorularını yanıtlayan Yüksekdağ, altılı masa hakkında şöyle konuştu:

'6’lı Masa’nın kuruluş ve gelişim süreci liderlik başarısı değil'

"Türkiye’nin en kritik siyasal sorunu, muhalefetin ana bölüklerinin toplumun ve gerçeğin gerisinde kalması. Muhalefetin, iktidar kodlarını kendine uyarlayarak yeniden üretme döngüsü aşılamıyor. 20 yıllık iktidarın basıncıyla bunalan toplumsal çoğunluğun zorlaması muhalefetin 6 kanadını bir araya getirdi. Düdüklü tencere ya patlayacak ya da gazı alınacaktı. Zaten seçim sistemi nedeniyle ittifak dayatılıyordu, tabanın etkisiyle de bileşeni genişledi. Ama bu genişleme ve bütünlük kapsayıcılık iddiasının, HDP’nin yanından geçene kadar olduğunu çeşitli örneklerle gördük. Bu nedenlerle 6’lı Masa’nın kuruluş ve gelişim süreci özel bir siyasi liderlik başarısı değildir. Başarı sağlanacaksa bundan sonra sağlanacak.

'Millet İttifakı’nın milliyetçilikle sınavı'

İlk önce iktidar tarafından yönetilme zafiyetini yenmeleri gerekecek. Hala HDP ve Kürtler, daha doğrusu milliyetçilik adı altındaki geri kodlar üzerinden ayarları bozuluyor. Millet İttifakı’nın milliyetçilikle sınavı…! AKP-MHP ittifakından daha milliyetçi olmaya çalışanlar kaybeder oysa ki. İktidar iddiasını taşıyan muhalefet ondan daha demokrat olarak fark yaratabilir ve mevcut iktidara fark atabilir.

Kapsamlı, bütünlüklü, birleştirici bir demokrasi programını topluma sunmuş değiller. Toplumsal eğilimler, asli beklentiler ve ihtiyaçlar konusunda güçlü bir kavrayış ve yenilik sunamıyorlar. Bu konudaki vizyon geçmiş dönem AKP’sinden geri. AKP toplumdaki demokratik yenilenme eğilimini sezdiği ve arızi (gelip geçici) biçimde bir dönem kullandığı için büyük seçmen desteği aldı. Ha keza çözüm sürecine destek yüzde 80’leri buluyordu. Yani Türkiye hakları milliyetçiliğe saplanmış filan değil. İktidarı, muhalefetiyle statükocu siyaset saplanmış; ve bu saplantıyı topluma uyarlıyor. Kendi yarar ve ideolojik kalıpları zeval görmesin diye yeniden üretiyor.

'Kazanmayı cepte görmeleri büyük hata olur'

Sonuçta, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı karşısında önde görünse de ciddi kırılganlıklarını tahkim etmeden güven tahkim edemez. Kazanmayı cepte görmeleri de büyük hata olur. AKP-MHP zulmü ve ekonomik kriz altında boğulan seçmenin can simidi yerine sarılması yanıltabilir; asıl kıyıya çıkarmak, nasıl bir kıyı kurulduğunu anlatmak zorunludur."