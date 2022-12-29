Demirtaş’tan Ülkü Ocakları pankartına suç duyurusu

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ülkü Ocakları Çukurova İlçe Başkanlığı yöneticilerinin kendisine dair astığı "Selahattin Demirtaş Teröristtir" yazılı pankarta ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, avukatlar, suç duyurusu dilekçesinde, "Şüphelilerin müvekkil hakkında kullanmaktan çekinmediği ifadeler, bir başka kişiye karşı kullanımı toplumsal ve gündelik dilde hoş karşılanmayan, sövme niteliği taşıyan, küçük düşürme, şeref, saygınlık ve manevi varlığını zedeleme amacıyla sarf edilen bir küfür/hakaret kelimesi olduğu hukuken tartışma gerektirmeyecek kadar açıktır. Ülkü Ocakları Çukurova İlçe Başkanlığı tarafından caddede asılan suç konusu pankartın sökülüp el konulması, Hakaret (5237 sayılı Yasa; 125/1, 125/2, 125/3-a, 125/4), suç işlemeye alenen tahrik (5237 sayılı Yasa; 214), halkı kin ve düşmanlığa tahrik (5237 sayılı Yasa; 216 ile 218) ile re'sen tespit edilecek diğer suçlar ile şüpheliler hakkında etkili soruşturma yürütülmesini ve adil bir yargılanma sonucu cezalandırılması talep olunur" denildi.