Demirtaş'tan Türkçe ve Kürtçe 'ikinci tur' mesajı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında bugün yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’taki ikinci turu için seçmene çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Umudumuzu, hayallerimizi, geleceğimizi zorbalığa teslim etmeyeceğiz. Biz bir insanlık hareketiyiz. Biz yenilmezler hareketiyiz" dedi.

Demirtaş, paylaşımında Türkçe ve Kürtçe, "AYAĞA KALK VE DEĞİŞTİR! RABE SER PIYAN Û BIGUHERÎNE!" ifadelerini kullandı.