Demirtaş'tan 'TOGG' etiketi

Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un fahiş soğan fiyatlarına yönelik yaptığı "Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor" açıklamalarına hazırladığı bir etiketle cevap verdi.

Numan Kurtulmuş, kilosu 30 liraya yükselen soğan konusundaki eleştirilere, "Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor" diyerek yanıt vermişti.

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 7 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’un “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerine gönderme yaparak, "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir? @mahirgra" diye sordu.