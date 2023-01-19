Demirtaş'tan seçim tarihine ilişkin ilk yorum: Erdoğan’ın gidişi için son derece uygun bir ay

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimler için işaret ettiği 14 Mayıs tarihiyle ilgili görüşünü açıkladı. Geçmişi işaret etmenin “son derece hatalı bir seçim stratejisi” olduğunun söyleyen Demirtaş, “Muhalefete düşense 73 yıl öncesini değil, 73 yıl sonrasını işaret etmek ve ortaya, buna uygun bir vizyon koymaktır” çağrısı yaptı. Demirtaş, “Aslında mayıs ayı, Erdoğan’ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak” dedi.

73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak subliminal mesaj vermeye çalıştığını ve bunun halktan koptuğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Demirtaş, “Adnan Menderes’e gönderme yapmak aynı zamanda Erdoğan’ın anlatacak yeni bir hikâyesinin olmadığının da itirafıdır” dedi.

'Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak'

Medyascope'tan Ruşen Çakır’ın, “Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesine ne diyorsunuz? Demokrat Parti ve tek parti dönemine referans vermesi iktidar için iyi bir fikir mi?” sorusuna Demirtaş'ın yanıtı şöyle oldu:

“Erdoğan’ın 73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak subliminal mesaj vermeye çalışması, halktan da siyasetten de iyice koptuğunun net bir göstergesi oldu.

İnsanlar, yaşadıkları yoksulluktan, ekonominin yol açtığı trajediden dolayı 73 saat önce ne yediklerini hatırlayamaz durumdayken kalkıp 73 yıl önceyi referans vererek heyecan yaratacağını sanmak ancak bugünün Erdoğan’ına yakışırdı.

Adnan Menderes’e gönderme yapmak aynı zamanda Erdoğan’ın anlatacak yeni bir hikâyesinin olmadığının da itirafıdır. Tek parti ve Menderes dönemi, hele de günümüz gençlerinde hiç heyecan yaratmaz. Tam tersine, geçmişi işaret etmek son derece hatalı bir seçim stratejisi.

Muhalefete düşense 73 yıl öncesini değil, 73 yıl sonrasını işaret etmek ve ortaya, buna uygun bir vizyon koymaktır.

Aslında mayıs ayı, Erdoğan’ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak.

Şimdiden ‘Yaşasın 1 Mayıs’ diyelim, devamını getiririz.”