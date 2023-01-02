Demirtaş'tan seçim açıklaması: Başlıyoruz!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçimlere dair mesajı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. BAŞLIYORUZ!" diyen Demirtaş, "Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz" ifadesini kullandı.