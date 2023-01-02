Alman komplo teorisyeni Türkiye'de hala yakalanmadı: 'Erdoğan koz olarak kullanabilir'

Almanya'da koronavirüse ilişkin komplo teorileri ortaya atmasıyla, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı görüşleriyle tanınan ve Türkiye'ye kaçmasının ardından hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan 41 yaşındaki Atilla Hildmann, Türkiye'de henüz yakalanmadı.

Bild'de yer alan habere göre, Almanya'da Hildmann hakkında binden fazla suçlamayla açılan soruşturmalar sürerken, Almanya hükümeti, nerede olduğu bilinmesine karşın kendisinin iadesi için henüz Türkiye'den talepte bulunmadı.

Türkiye hükümeti, hakkındaki Interpol tutuklama kararı kapsamında Hildmann'ı tutuklama ve Almanya'ya iade etmekle yükümlü. Diğer yandan, Berlin Başsavcısı, Almanya federal hükümetinin, ancak önkoşulları karşılaması durumunda Türkiye'den Hildmann'ın iadesini talep edebileceğini söyledi.

Almanya parlamentosunun (Bundestag) Sol Parti üyelerinden Andrej Hunko, Hildmann'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "pazarlık zemini" oluşturduğunu söylüyor. Hunko, "Erdoğan, Hildmann'ı, Türk muhalefet üyelerinin iadesi için Almanya'ya baskı yapma aracı olarak kullanmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Alman polisine hakaret ve saldırıyla suçlanan Hildmann, koronavirüs pandemisinde de komplo teorileri ortaya atmasıyla gündeme gelmişti.

Nefret söylemi ve suça teşvik suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Hildmann, 20220 sonunda Türkiye'ye kaçmıştı. Hildmann hakkında Şubat 2021'de uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.