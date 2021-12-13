Demirtaş'tan 'ortak miting' açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı ortak miting çağrısına ilişkin kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi.

Medyascope’un sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Ortak miting yapılması bir öneridir, belki seçim döneminde daha ciddi bir şekilde ele alınır" derken, "Muhalefet, AKP trollerinin saldırı ihtimaline göre tutum almaktan vazgeçmelidir. Bu pespaye takımına bakarak siyaset yapmak yerine, herkesin yüzünü halka dönmesi gerekir" ifadesini kullandı.

'Herkesin kazanacağı bir proaktif siyaset tarzını tutturmak zorundayız'

"Türkiye’de değişim başladı. Hem HDP hem de Kürtler bu değişimin öncüsü, parçasıdırlar" ifadesini kullanan Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Eski kalıplara, alışkanlıklara ve şablonlara göre düşünmeyi, siyaset yapmayı herkes terk etmelidir. Yeni bir dönem başlıyor ve herkesin kazanacağı bir proaktif siyaset tarzını tutturmak zorundayız. Şikayet dilini, mağdur dilini, yardım isteyen dili terk edip kurucu iktidar misyonu ve özgüveniyle hareket etmek gerekir. Geleceğin Türkiyesi’nde AKP-MHP yoktur, bitmiştir onlar. Şimdi artık, yeniyi inşa etmek için demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğinin zamanıdır."