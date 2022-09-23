Demirtaş'tan 'Mahsa Amini' eylemlerine destek: Saçlarını kazıttı

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolara destek için saçlarını kazıttığını açıkladı.

Başak Demirtaş, eşinin mesajını Twitter'dan paylaştı:

"Saçının teli göründü diye İran ‘ahlak polisi’ tarafından katledilen Mahsa Amini’nin acısını yüreğimizin en derininden hissediyoruz.



Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran’da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı ile beraber bugün saçımızı kazıttık.



Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun.



Mahsa Amini’ye Allah’tan rahmet ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyor; selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz."