Demirtaş’tan mahkeme heyetine: Seçime hazırız, hodri meydan!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nın 14’üncü duruşması 8’inci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye devam ediyor.

Mezopotamya Ajası'nda yer alan habere göre, duruşmada söz alan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Mahkemenizin neden bu dosyada acele ettiğinizi açığa çıkaran bir şekilde iktidardan açıklamalar geldi. Birincisi Numan Kurtulmuş’un açıklamasıdır ve dedi ki ‘Aslında 6’lı masa 6+1’dir’ Yani HDP’yi kast etti. Ve dedi ki ‘HDP olmadan seçimi kazanamazlar.’ İkincisi de dün Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ‘Artık kaybedecek çok şeyimiz var o yüzden kaybetmemeliyiz’ açıklamaydı. Şunu demek istiyor ‘Benim kazanmam için çalışmazsanız hep birlikte çok şey kaybederiz.’ Şunu demeye çalışıyor, ‘Ben kaybedince siz kaybetmiş oluyorsunuz. Her şeyi birlikte yaptık.’ Dolayısıyla yandaş medya şaklabanlarının da bana dolaylı olarak tehdit mesajları verenlerin de, boykot mesajında bulunmaya çalışanlara da cevabımız şudur; elinizden geleni ardınıza koymayın” dedi.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler hakikati, gerçeği anlatmaya, kamuoyunu aydınlatmaya çalıştık. Minicik suçumuz olsaydı vicdan azabı çekerdik. Ama dimdik ayaktayız. Çünkü suçsuzuz. İddiaların tamamı yalan. Biz seçime hazırız. Cezaya da hazırız. Hadi verin cezayı bakalım HDP, Kürt seçmeni ne yapacak? Hodri meydan. Tahliye talep etmiyorum.”