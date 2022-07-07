HDP'den 'Danışma Kurulu' tartışmalarına yanıt: 'Stratejik akla ihtiyaç duyduk'

HDP’nin hafta sonunda yapılan 5’inci Olağan Büyük Kongresi’nde “Danışma Kurulu” da belli oldu.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu'ya konuşan HDP Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, parti tüzüğünde yer alan Danışma Kurulu’nu birçok çevreden gelen önerilerle yeniden oluşturduklarını kaydetti.

Temel, partinin genel buluşmalarında “HDP’nin dayanışmanın kanallarını ve yollarını oluşturması lazım” yönünde bir fikir çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Yeni dönemde HDP’nin hem Türkiye siyasetindeki etkisi ve belirleyiciliği gözetildiğinde, hem de kritik aşamalardan geçecek olması kapatma davası, seçimler... Bu insanların hem dayanışmasına hem de stratejik aklına ihtiyaç duyduk.

Mutabakat Komisyonu, Danışma Kurulu’nda yer alabilecek isimleri tespit etti. Daha sonra ise partimizin aktörleri bu isimlerle iletişime geçti. Kurul aynı zamanda dayanışma kuruludur. Sembolik değil, diğer kongreye kadar yer yer eşbaşkanlarımızın çağrısında toplanıp değerlendirmeler yapacak, kritik adımlar bu kurula da danışılarak atılacak.

Değerli insanların HDP’nin yanında durması, dayanışıyor olması belli çevreleri rahatsız etti. HDP ile samimiyetle dayanışmak isteyen herkese çok değer veriyoruz ve hiçbir ismi kendi öyküsüyle değerlendirmiyoruz. Bu konudaki tartışmaları da saptırma, HDP’nin dayanışma çemberini zayıflatma olarak görüyoruz."

43 kişilik liste

"Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu, Levent Köker, Hasan Cemal, Rıza Türmen, Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Mahmut Demiralp, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu."