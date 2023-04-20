Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna kutlama

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayınladığı "Alevi" videosuna ilişkin açıklama yaptı.
Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak şunları kaydetti:
"Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli. Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canıgönülden destekliyorum."