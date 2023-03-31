Demirtaş'tan İYİP paylaşımı: 'Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz'

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Demirtaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."