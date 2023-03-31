Demirtaş'tan İYİP paylaşımı: 'Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıyla ilgili 'Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama sabredin' dedi.

Haber Merkezi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşİYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Demirtaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."