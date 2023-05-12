Demirtaş'tan 'İnce' açıklaması

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle ilgili bir açıklama yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin. Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek. Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve İlk turda bitirin bu işi.

Seçim sonucu ne olursa olsun, sonucu tanımıyorum diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz. Sakince oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın. Siz halksınız, patron sizsiniz. İlk turda bitirin bu işi.”