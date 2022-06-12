Demirtaş'tan gözaltındaki gazeteciler için dayanışma mesajı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Diyarbakır’da gözaltına alınan gazetecilerle ilgili dayanışma mesajı paylaştı.

Demirtaş mesajında "Gazetecilik suç değildir. Özgür basın emekçileri onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalıdırlar” dedi.

Diyarbakır’da 8 Haziran’da evlerine ve çalıştıkları kurumlara yapılan baskınla gözaltına alınan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdür Mehmet Ali Ertaş, JİNNEWS Haber Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ve Ömer Çelik’in de aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi için bugün 2 gün ek gözaltı süresi kararı verilmişti.