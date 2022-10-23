Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: 'Diyarbakır'a bir daha gidersen...'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki, benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor!" diyerek tepki gösterdi.

Demirtaş, şunları yazdı: "Sen onu bunu boş ver de Diyarbakır'a bir daha gidersen "Kim hırsız" diye bir sor. Yalnız, mitinge gidecek kardeşlerim yanlarına kıymetli eşya almasınlar. Ne olur ne olmaz."

Erdoğan bugün Diyarbakır'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında Selahattin Demirtaş'ı hedef alarak "Şu anda Edirne'de cezaevinde olan zatın Kürtlük ile alakası var mı? Yok. Bu adam Kürt değil, ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor" ifadelerini kullanmıştı.