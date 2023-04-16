Demirtaş'tan Erdoğan'a 'Selo' yanıtı

Edirne Cezaevi'nde 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında "Selo" ifadesiyle kendisini hedef aldığı sözlerine yanıt verdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"'Selo' diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim, aslında sana. Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim. Tabii yüzü kalmışsa..."