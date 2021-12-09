Demirtaş'tan Erdoğan'a miting yanıtı: 'Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı?” sözlerine yanıt verdi.

Halen cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada

“Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda. Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın?” dedi.



Erdoğan, Katar seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Demirtaş için şu yorumu yapmıştı:

"Diğer taraftan Edirne'de cezaevindeki zat bunlara diyor ki 'Bir araya gelin, birlikte mitingler yapın.' Bunu söyleyeceğine sen bir tane miting yap bakalım orada. Sen önce kendi tabanına bir sinyal ver bakalım. Senin tabanının şu anda miting yapacak mecali kaldı mı? Biz tabii bunlarla muhatap olacak durumda değiliz."