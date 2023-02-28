Demirtaş'tan Erdoğan'a 'helallik' yanıtı: 'Hiç utanmıyorsun, helal olsun be'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İlk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözlerine tepki gösterdi.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum" ifadelerine yer verildi.