Demirtaş'tan Erdoğan'a: Düş artık bu halkın yakasından

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyunda da büyük tepki çeken açıklamalarını eleştirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama - kurtarma çalışmaları yetersiz kalmış, yurttaşlar yaşananlara isyan etmişti.

Erdoğan, bu süreçte kimsesiz bırakıldığını söyleyen "Enkaz bölgelerinde asker yok, polis yok" diyen depremzedelere, "Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay’da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" demişti.

'Sorun ne biliyor musun Erdoğan?'

Sosyal medya hesabından "Sorun ne biliyor musun Erdoğan?" başlığıyla açıklamalarda bulunan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Memleketin tüm yetkileri senin elinde, dünyanın yardımını topluyoruz da seni aşıp kardeşlerimize ulaştıramıyoruz. Sorun sensin Erdoğan.

Sen dehşet acılar yaşayan insanlara baktığında evladını, anneni, babanı, canları görmüyorsun. Onları birer oydan ibaret nesneler olarak görüyorsun. Sorun sensin Erdoğan.

Sen sevmeyi, ağlamayı, sarılmayı, merhameti unuttun. Biz 85 milyon, seninle başka dünyaların insanlarıyız, insanlığı unuttun. Sorun sensin Erdoğan.

Yasaklama, engelleme, hakaret, tehdit etme, küfretme. Çekil aradan. Biz kendi yaralarımızı sararız, sen gölge etme yeter. Allah rızası için düş artık bu halkın yakasından Erdoğan."