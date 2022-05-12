Demirtaş'tan 'Aydınlar Heyeti' önerisi

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere çağrıda bulundu.

Eşi Başak Demirtaş aracılığıyla gönderdiği mektubunda gelecek seçimlerin önemine işaret eden Demirtaş, aktif tutum alınması çağrısında bulundu.

Herhangi bir siyasi parti ya da ittifak için değil, demokrasi için bir araya gelinmesi gerektiğini belirten Demirtaş, gelecek seçimlerin tarihi bir fırsat yarattığını belirterek şunları kaydetti:

"Bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesimin dışlanmadan Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında yeniden inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok önemli olacaktır. Ayrıca yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz şekilde sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi sürekli şekilde görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal ihtiyaçtır. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken aktif bir tutum almak sizler gibi aydınların tarihsel sorumluluğudur."

Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel başkanlarının imzasına açılacak bir “Demokrasi Sözleşmesi” yazılabileceğini belirten Demirtaş, “Aydınlar Heyeti” kurulabileceğini, “Bir Hayalimiz Var” adıyla bir konferans düzenlenebileceğini söyledi.