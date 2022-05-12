Çiller: Türkiye ciddi bir parçalanma sinyali veriyor

Eski Başbakan Tansu Çiller, uzun süredir siyasete döneceği iddialarıyla gündeme geliyor. Cumhur İttifakı'na destek vereceği ya da yeni parti kuracağı öne sürülen Tansu Çiller, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet TV'den Sinem Nazlı Demir'e konuşan Çiller, Türkiye'nin ciddi bir parçalanma sinyali verdiğini ve bu parçalanmayı yenmenin yegâne yolunun merkez sağ olduğunu ileri sürdü.

Çiller, ''Merkez sağı mutlaka tekrar bulmalıyız. Çünkü merkez sağ her tarafı birlikte toparlayan bir kurumdu, bir çimento gibiydi. Yani bunu baklava olarak düşünün, ağız tadı bütün Türkiye'ye uyan bir baklava. İçine oradan buradan birtakım şeyleri koyup, 'Biz merkez sağız' demekle merkez sağ olunmuyor. Türkiye'nin her tarafını kucaklayan ve sadece çoğunluk haklarını değil; azınlık haklarını da düşünen büyük bir gelenek'' iddiasında bulundu.

Türkiye'de merkez sağın olmadığını söyleyen Çiller, Millet İttifakı'nda kimin cumhurbaşkanı olacağına dair 'ayak oyunları' oynandığını söyledi, kimin aday olacağı konusunda da kimin ne söyleyeceğinin belli olmadığını ifade etti.

"Altı tane değişik fikir, daha bir masanın etrafında oturup karar veremiyorlar, daha cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar. Ve bir de HDP'nin ipine asılılar" ifadesini kullanan Çiller, "Cumhurbaşkanı'nın evet demesiyle de referanduma gidecekler ve parlamenter sistemi yüzde 60-62 çoğunlukla getirecekler. Yavrum, bu büyüklere masallar. Merkez sağı yeniden inşa etmek lazım, çünkü çimento burada" diye konuştu.

Çiller, "Bir merkez sağ parti, sol partiyi korumak için veyahut da PKK uzantısı bir başka partiyi bir yerde hamilik yapmak için eğer milliyetçilerini katlediyorsa buradan merkez sağ falan çıkmaz" dedi.