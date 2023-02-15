Demirtaş'tan 'asıl siz korkun' paylaşımı: İktidarınızın sayılı günlerini tamamlayıp defolun

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlere yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Depremlerden sonraki duruma ilişkin hükümeti eleştiren Demirtaş, "Bu yıkımın sorumluları ise pişkince, utanmazca, pervasızca halen tehditler, hakaretler savuruyor" dedi. Demirtaş, iktidara tepki gösterdiği paylaşımında "Günü geldiğinde küstahça salladığınız o parmaklarınızı, ortaya koyacağı iradeyle tek tek kırıp saltanatınıza son verecek olan da bu halktır, asıl siz korkun!" ifadelerine yer verdi.

'Yıkımın sorumluları pişkince, utanmazca tehditler savuruyor'

Selahattin Demirtaş, İstanbul Pendik'te Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı olduğuna yer verilen habere yer verdiği paylaşımı şu şekilde:

"100 binden fazla can kaybı, 85 milyon yaralı yürek var, her yerde feryat var, figan var. Büyük bir yıkım var. Bu yıkımın sorumluları ise pişkince, utanmazca, pervasızca halen tehditler, hakaretler savuruyor.

Trolleri, çeteleri aracılığıyla halkı sindirmeye, korkutmaya, alçakça üste çıkmaya çalışıyorlar. Herkes el ele vermiş dayanışmayı büyütmeye çalışırken iki tane eleştiriyi bile kaldıramayan bu aşağılık sürüsü, herkese parmak sallayıp "Hesap soracağız" falan diyebiliyor.

'Günü geldiğinde küstahça salladığınız o parmaklarınızı...'

Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be! Devlet sizin tapulu mülkünüz mü? Halk sizin köleniz mi? Haddinizi bilin! Mafyavari böğürmelerinizle korkup sinecek bir halk yok karşınızda!

Günü geldiğinde küstahça salladığınız o parmaklarınızı, ortaya koyacağı iradeyle tek tek kırıp saltanatınıza son verecek olan da bu halktır, asıl siz korkun! Ve iktidarınızın sayılı günlerini efendice tamamlayıp defolun! Halk ayağa kalkmasını bilir."