Demirtaş'tan Altılı Masa'ya HDP'yi ziyaret çağrısı

Halk TV'den Şirin Payzın'a konuşan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masa'dır" dedi. Demirtaş ayrıca "Ben buradan Altılı Masa'nın tüm liderlerine çağrı yapıyorum: Hukuksuz bir şekilde kapatma tehdidiyle karşı karşıya olan HDP'yi ziyaret etmeli, demokrasi adına dayanışmanızı sunmaktan çekinmemelisiniz" dedi.

Payzın, Demirtaş ile HDP'nin kendi adayını çıkaracağına yönelik açıklaması hakkında konuştu. Demirtaş, kendisinin aday olup olmayacağı konusuna da yanıt verdi.

Demirtaş Payzın'ın, "'Emek ve Özgürlük İttifakının aday çıkarması, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura bırakır' şeklinde bir görüş var. Bu durumda risk büyüyor muhalefet için. Aday çıkarmak çok tehlikeli bir strateji değil mi? Soruyu biraz da empati yapmak açısından şöyle soralım: Emek Özgürlük İttifakı kendi adayını açıklama kararı almışken Altılı Masa'nın ayrı aday çıkarması seçimi ikinci tura bırakmaz mı? Acaba Altılı Masa, Emek Özgürlük İttifakı'nın adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı?" sorusunu yanıtladı.

'Bu yaklaşım tabanımızda hakaret gibi algılanıyor'

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez Altılı Masa'ya çağrı yaptı. 'Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım' dedi. Peki Altılı Masa'dan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır.

Altılı Masa'nın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır. Altılı Masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.

HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masa'dır. TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir. HDP'nin talebi atla deve değil, demokrasi ve barış istiyor HDP.

'Altılı Masa liderlerini HDP'yi ziyarete çağırıyorum'

Ben buradan Altılı Masa'nın tüm liderlerine çağrı yapıyorum: Hukuksuz bir şekilde kapatma tehdidiyle karşı karşıya olan HDP'yi ziyaret etmeli, demokrasi adına dayanışmanızı sunmaktan çekinmemelisiniz. HDP Genel Merkezi tüm misafirlerini saygıyla, büyük bir misafirperverlikle karşılayacaktır. İşte sadece bu bile diyalog, müzakere iş birliği için bir zemin yaratabilir.

Zaten HDP yetkilileri tüm açıklamalarında, kapılarının açık olduğunu belirtiyorlar. Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın? Kapıyı söküp Altılı Masa'ya mı götürsün?"

'Adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak diyeyim ben de'

Payzın, Demirtaş'a, "Aday siz misiniz ya da kim olacak?" sorusunu sordu. Demirtaş ise bu soruya, "Aday tartışmaları tüm yetkili kurullarımızda halen sürüyor. Adayın kim olacağına bu tartışmalar sonucunda karar verilecek. Adayımız, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak diyeyim ben de. Herkes öyle söylüyor, bizim neyimiz eksik ki?" sözleriyle yanıt verdi.

Demirtaş, "'Sizin oy eksiğiniz var' diyebilirsiniz, haklısınız. Ama bu eksiklik şu anda tüm adaylar için geçerli. HDP bu nedenle ortak aday için müzakere ve işbirliği istiyor zaten" ifadelerini kullandı.