Demirtaş'ın Kürtçe mesajına 'random gülücük' demişti: Tepkiler üzerine tweetini sildi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya hesabı üzerinden açık mektup göndermişti.

Şarkıcı Ufuk Beydemir, Demirtaş'ın Kürtçe yazdığı paragrafı hedef göstererek "Dört sayfalık kötü mizah ardından bir paragraf boyunca random gülücük atmış" dedi.

Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dört sayfalık kötü mizah ardından bir paragraf boyunca random gülücük atmış. Şaka bir yana şimdiden belirteyim; kendisinin ırkıyla ilgili hiç sorunum yok, milyonlarca insanın derdi belli. Bu konuyu şeffaflaştırmadan 'barış, birleşme, demokrasi' kaleminde ironik duruyor" ifadelerini kullandı.

Beydemir sosyal medyadaki tepkiler sonrası söz konusu tweetini sildi.