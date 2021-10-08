Demirtaş'ın avukatları: Şartlı tahliye edilse de cezaevinden çıkamayacak

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği eylem planına dair yazılı açıklama yaptı.

Avukatlar Ankara'nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ilettiği eylem planındaki "şartlı tahliye"nin Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklama kararı devam ettiğinden cezaevinden çıkmasını sağlamayacağını bildirdi.

'Hükümet karara uymama tutumuna kılıf bulmaya çalışmış'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, açıklamada hükümetin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunduğu eylem planında AİHM kararına ve bu kararın infazının denetimini takip eden Bakanlar Komitesi’nin bu amaçla aldığı kararlara, bir takım manipülatif bilgiler vererek, uyulmayacağının açıkça ifade edildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Hükümet, sayın Demirtaş'a verilen cezanın infazının, sanki AİHM Büyük Daire kararı yokmuşçasına, devam etmesi halinde nasıl tahliye edileceğine ilişkin, eylem planı görünümlü bir bilgi notu sunmuştur. Oysa AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, hükümete, bireysel önlemler kapsamında sayın Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması ve hakkındaki mahkumiyet kararının kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya uymayan hükümet, eylem planı adı altında gönderdiği metin ile bu karara uymama tutumuna kılıf bulmaya çalışmış, Bakanlar Komitesince kaldırılması talep edilen 4 yıl 8 aylık cezanın infazı ile ilgili şartlı tahliye ve cezanın biteceği tarihleri bildirmiştir. Dolayısıyla hükümetin ‘eylem planı’, Bakanlar Komitesinin konuya ilişkin ‘bireysel ve genel önlemler’ çağrısını karşılamamaktadır” ifadelerine yer verildi.

'Fiilen cezaevinden çıkamayacak'

Açıklamanın devamında “Demirtaş söz konusu dosya kapsamında şartlı tahliye edilse bile, fiilen cezaevinden çıkamayacaktır. Çünkü Kobanê Davası olarak bilinen ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davadaki suçlamalar üzerine 20 Eylül 2019 tarihinde ikinci kez tutuklanmıştır. Hakkındaki bu haksız tutuklama kararı halen devam etmektedir. Bilindiği gibi AİHM Büyük Dairesi, bu tutukluluğun derhal kaldırılması gerektiğini karar altına almıştı. Hükümeti ve yargı makamlarını, hukuka uymaya, AİHM ve Bakanlar Komitesi kararları doğrultusunda adım atmaya bir kez daha davet ediyoruz" denildi.