Demirtaş, OHAL'de Özdağ'ın rolüne işaret etti: 'İnfial yaratmaya çalışıyor'

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında depremin etkilediği 10 ilde ilan edilen olağanüstü halde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın rolüne işaret etti.

Demirtaş, Özdağ'ı isim vermeden hedef aldığı açıklamasında "Irkçı bir soytarı sorumsuzca hedef gösteriyor, infial yaratmaya çalışıyor, İçişleri Bakanı dahil olmak üzere tek bir hükümet yetkilisinden çıt çıkmıyor. Tuhaf değil mi?" sorusunu yöneltti.

İktidarın halkta güvenlik kaygısı yaratarak tek kurtuluş adresi haline gelmek istediğini belirten Demirtaş, "OHAL'in hiçbir gerekçesi yoktu. Şimdi, yabancı karşıtlığını kışkırtıp iç çatışmaya dönüştürerek OHAL'e haklı göstermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kışkırtmalara karşı dayanışma ve kardeşlik çağrısı yapan Demirtaş, "Irkçı faşistlere kanmayın" mesajını paylaştı.