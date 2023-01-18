Edirne F Tipi Cezaevinde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Kaybetse de gitmez" diye düşünen kişilere çağrıda bulunarak, "Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar" denilmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak seçim güvenliğine de değinen Demirtaş, "Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar" dedi.

Demirtaş'ın paylaşımları şu şekilde:

"'Kaybetse de gitmez' diye düşünen var mı arkadaşlar?

Öyle düşünenlere şunu söyleyin lütfen: Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar. Tüm mitingler coşkulu ve kararlı bir halk gösterisine dönüşürse öyle bir şey akıllarından bile geçmez.

Seçim sadece sosyal medyadan kazanılabilir mi? HAYIR. Ne yapalım? Meydanları dolduralım, ev ev çalışma yapalım.

Seçim sadece sosyal medyadan kaybedilir mi? EVET. Ne yapalım? Kışkırtmalara karşı dikkatli olalım, muhalefete çamur atan hiçbir hesabı takip etmeyelim ve kazanalım!"