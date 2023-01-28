Demirtaş: İktidar seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor

Demirtaş, 'İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur' dedi.

Haber Merkezi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor" açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Demirtaş şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı neden kazanacak aday bulmuyor da hem aday olamayacak hem de kazanamayacak kişide ısrar ediyor? Yok eğer Erdoğan kazanacak adaysa ne diye 170 bin oyu olan HÜDA-PAR'ı da ittifaka katmak için çabalıyor?

AKP + MHP + BBP + Vatan Partisi + HÜDAPAR. Sizce bunları bir araya getiren şey ne olabilir? Ağır bir suç ortaklığı mı? Yoksa yeni bir savaş planının ön hazırlığı mı? Memleket sevdası olmadığı kesin.

İktidar, seçim öncesi Kobani'ye bir saldırı planı yapıyor. Muhalefetin en büyük sınavı, bu sinsi plan karşısında alacağı tutumdur. Oy için başkasının toprağını işgal girişimine 'ayaklarına taş değmesin' mi, yoksa seçim uğruna girişilen savaşa cesurca 'hayır' mı?"

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