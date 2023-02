Demirtaş: Hesap sormak sonraki iş, şimdi canları kurtarma zamanı

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Sorumlulardan hesap sormak sonraki iş, şimdi canları kurtarma zamanı" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her yerden deprem bölgesine destek var. Biz buyuz işte. Şimdi, seri ve etkili bir koordinasyonla her enkaza, her depremzedeye ulaşılmasını sağlamalı. Acı büyük ama dayanışma da büyük. Lütfen devam edelim. Sorumlulardan hesap sormak sonraki iş, şimdi canları kurtarma zamanı."