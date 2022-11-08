Demirtaş HDP-AKP görüşmesini yazdı

Selahattin Demirtaş, AKP'nin türban teklifine ilişkin HDP ile görüşmesi sonrası muhalefetin tepkisine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Tabii ki bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Ancak tüm baskı, zulüm, sindirme politikalarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış HDP’yi hiç kimse yok sayamaz. Bunu yıllardır tüm HDP’liler, anlata anlata dilimizde tüy bitti" diyen Demirtaş, "Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil" ifadesini kullandı.

Demirtaş yazısına şöyle devam etti:

"Beyefendiler, hanımefendiler! Memlekette 36 ay taksitle kaban satılıyor, kaban!

Toplumun yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında. Emekçiler kan ağlıyor, çiftçi ile esnaf inim inim inliyor, siz halen HDP ile görüşülür mü görüşülmez mi tartışması yürütüyorsunuz!

HDP tabanı dahil olmak üzere emekçi, yoksul halkın tamamı, değil 36 ay, 136 ay taksitle bile kaban alabilecek durumda değil."